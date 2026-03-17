Pensioni all’estero controlli su 340mila assegni | cosa fare per evitare la sospensione

Dal 20 marzo, l’Inps avvia controlli su circa 340.000 assegni di pensione pagati all’estero. La verifica riguarda i beneficiari e le modalità di trattamento delle somme, con l’obiettivo di prevenire eventuali irregolarità. La procedura comporta controlli incrociati sui dati e sulle certificazioni dei pensionati che risiedono fuori dall’Italia. Chi riceve una pensione all’estero deve rispettare le nuove regole per evitare sospensioni.

Dal 20 marzo prende il via una nuova fase di controlli sulle pensioni pagate all’estero. L’Inps avvia infatti la verifica dell’esistenza in vita dei pensionati che risiedono fuori dall’Italia, una procedura periodica che serve a confermare che il beneficiario sia ancora in vita e continui ad avere diritto all’assegno previdenziale. Secondo le ultime stime dell’Istituto nazionale di previdenza sociale, i pensionati italiani residenti all’estero sono circa 340mila, distribuiti in oltre 160 Paesi. Il valore complessivo delle pensioni erogate fuori dal territorio nazionale supera 1,75 miliardi di euro. Dove vengono pagate le pensioni italiane nel mondo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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