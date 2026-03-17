Una circolare dell'Inps del 16 marzo 2026 chiarisce che, mentre dal 2027 si prevede un aumento generale dei requisiti pensionistici, esiste un percorso alternativo dedicato alle categorie protette o differenziate. La normativa prevede pensioni anticipate per lavoratori usuranti, gravosi e precoci speciali, con regole specifiche che variano rispetto a quelle standard. La distinzione tra i diversi percorsi interessa chi cerca di evitare l’aumento dei requisiti.

Roma, 17 marzo 2026 – Se la regola generale del biennio 2027-2028 è l’aumento dei requisiti pensionistici, la circolare Inps del 16 marzo spiega però che esiste un secondo binario, decisivo sul piano sociale e politico: quello delle categorie protette o differenziate. È qui che si concentrano le vere eccezioni. L’aumento legato alla speranza di vita, infatti, non si applica in modo uniforme a tutti. Per alcune categorie viene escluso; per altre resta fermo; per altre ancora torna a valere nonostante la maggiore fragilità del percorso lavorativo. Lavori gravosi e faticosi. La prima grande area riguarda i lavoratori addetti ad attività gravose o particolarmente faticose e pesanti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Pensione dal 2027: usuranti, gravosi e precoci speciali, chi evita l’aumento dei requisiti e chi no

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