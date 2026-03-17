Pensionato picchiato e rapinato Via dal polso l’orologio di lusso

Un pensionato di 65 anni è stato aggredito e rapinato a Montemurlo nella tarda serata di venerdì. Mentre rientrava a casa, un gruppo di malviventi lo ha preso di mira, colpendolo e sottraendogli l’orologio di lusso che portava al polso. L’uomo è stato colpito durante l’aggressione, che si è verificata proprio davanti alla sua abitazione.

Aggredito sotto casa e rapinato dell’orologio di lusso che portava al polso. È successo nella tarda serata di venerdì a Montemurlo, dove un imprenditore in pensione di 65 anni è stato preso di mira da un gruppo di malviventi che lo hanno assalito mentre stava rientrando a casa. Il colpo è avvenuto intorno alle 23.45 in via Cagliari. Secondo quanto ricostruito, l’uomo aveva appena parcheggiato l’auto ed era sceso quando è stato improvvisamente accerchiato da tre uomini con il volto coperto da cappucci. I rapinatori hanno agito in pochi istanti: lo hanno afferrato, preso alla gola e gettato a terra per impedirgli qualsiasi reazione. In quei momenti concitati la vittima non è riuscita neppure ad accennare una difesa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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