Pedro Neto, attaccante del Chelsea, potrà scendere in campo contro il Paris Saint-Germain nella partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, dopo che la UEFA ha deciso di non applicare la squalifica per il gesto di aver spinto un raccattapalle. La decisione è stata comunicata poche ore fa e permette al calciatore di essere disponibile per la sfida.

2026-03-16 18:15:00 Ecco quanto riportato poco fa: L’attaccante del Chelsea Pedro Neto sarà disponibile per giocare nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain dopo essere sfuggito a una squalifica per aver spinto un raccattapalle. I Blues si sono ritrovati con una montagna da scalare dopo una serata difficile mercoledì scorso al Parc des Princes, quando l’andata degli ottavi di finale con i detentori è andata di traverso nel secondo tempo. Il Chelsea è stato battuto 5-2 pagando il prezzo dell’ingenuità e degli errori dei portieri, ma è stato il bizzarro incidente che ha coinvolto Neto a rubare i titoli dei giornali. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Pedro Neto libero di affrontare il PSG dopo la decisione della UEFA

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