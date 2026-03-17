Oggi si attende la convalida dell’arresto di un giornalista di 48 anni e di un’insegnante di 52 anni, coinvolti in un caso di pedopornografia. Secondo le indagini, i due avrebbero scambiato immagini intime della figlia della donna, 16enne, e video con abusi sui nipotini di 5 e 8 anni. La vicenda riguarda fatti ritenuti gravissimi e di natura sessuale che coinvolgono minori.

Una vicenda sgradevole di pedopornografia. Un noto giornalista 48enne e un'insegnante di Treviso di 52 anni, amanti per anni si sarebbero scambiati foto intime della figlia 16enne della donna e video di abusi sui suoi nipotini di 5 e 8 anni. Oggi è il giorno di convalida dell'arresto davanti al gip Una vicenda sgradevole e disturbante quella che vede coinvolti unnoto giornalista 48enneeun’insegnante di Treviso di 52 anni. I due sarebbero stati amanti per anni e, secondo quanto è emerso dalle indagini dei carabinieri di Treviso, si sarebbero scambiatifoto intime della figlia 16enne della donna e video di abusi della stessa sui nipotini di 5 e 8 anni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Pedopornografia, giornalista e l’insegnante: attesa oggi la convalida dell’arresto

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