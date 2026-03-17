A Treviso, due persone sono state arrestate nell'ambito di un'indagine sulla pedopornografia. Si tratta di un uomo di 48 anni e di una donna di 52 anni, entrambi coinvolti in reati di natura grave. L'inchiesta, inizialmente condotta dalla Procura di Roma, si sta ora spostando verso quella di Venezia, con attenzione a possibili collegamenti internazionali.

Un giornalista di 48 anni e una docente di liceo di 52 anni sono stati arrestati per reati gravi legati alla pedopornografia, con un’inchiesta che si sta spostando dalla Procura di Roma verso quella distrettuale di Venezia. La scoperta è scaturita da una denuncia dell’ex compagno della professoressa, portando al sequestro di un archivio digitale contenente immagini e video di minori, inclusi cugini di 5 e 8 anni. L’uomo, attualmente detenuto a Rebibbia, ha mostrato nel proprio telefono contatti diretti con soggetti residenti all’estero, aprendo nuove piste investigative su circuiti internazionali di sfruttamento. La donna risiede a Treviso e sarà rinchiusa nel carcere femminile della Giudecca, mentre il fascicolo dovrebbe passare sotto la competenza dei giudici lagunari per gestire meglio la complessità dei reati informatici regionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pedopornografia: arresti a Treviso, la pista internazionale

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