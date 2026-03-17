La pedofilia e i tentativi di rapimento di bambini sono fenomeni che si verificano contemporaneamente, anche se spesso passano inosservati. La pedofilia si manifesta in molte forme, alcune delle quali sono ormai diventate parte di comportamenti diffusi e condivisi. Entrambi i problemi coinvolgono minacce e rischi concreti per la sicurezza dei più piccoli, senza che vi siano evidenti correlazioni o cause apparenti.

Quello del giornalista e manager presunto coinvolto in orride storie di pedofilia insieme alla compagna, di cui si sa già tutto perché le tutele con la Rete non funzionano, non è un caso isolato e non è un caso sorprendente: a prescindere dalle accuse, che paiono indiscutibili ma restano da certificare in giudizio, dimostra più una tendenza che una aberrazione, come una normalizzazione del male supremo cui Cristo stesso non lascia scampo, “Chi invece scandalizza anche uno solo di questi piccoli che credono in me, sarebbe meglio per lui che gli fosse appesa al collo una macina girata da asino, e fosse gettato negli abissi del mare”. Raramente Cristo si esprime in modo così definitivo, così spaventoso per un peccatore ma il suo monito, terribile, non sembra più spaventare nessuno, la pedofilia è diventata moda di consumo e status sociale. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Pedofilia dilagante e tentati rapimenti dei più piccoli non sono fenomeni slegati anche se nessuno ci bada

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