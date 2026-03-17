Claudia Pecchioli, che dal novembre scorso ricopre il ruolo di facente funzioni sindaco dopo la nomina di Lorenzo Falchi in consiglio regionale, sta guidando il Comune in vista delle imminenti elezioni. Le primarie sono state solo sfiorate e Pecchioli ha commentato che il partito non ha avuto il coraggio di affrontarle pienamente. La situazione attuale resta in fase di transizione.

Come facente funzioni sindaco dallo scorso novembre, dopo il passaggio di Lorenzo Falchi in consiglio regionale, Claudia Pecchioli sta ‘traghettando’ il Comune verso le prossime elezioni. Il suo nome, però, è stato al centro del dibattito politico in vista delle amministrative di maggio: il suo nome è stato proposto dal 40% degli iscritti al Partito Democratico. Candidatura non accettata dall’assemblea e segreteria del partito che hanno indicato, invece, per il percorso di confronto con la coalizione, Giulia Barducci. Scenari entrambi cancellati nei giorni scorsi, dall’accordo del Partito Democratico con Damiano Sforzi. Pecchioli, in un video pubblicato sui social ha fatto tutta una serie di ringraziamenti dopo un periodo sicuramente complesso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pecchioli, primarie solo sfiorate: "Il partito non ha avuto coraggio"

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