Pdl Zuncheddu Fi propone una rendita mensile alle vittime di malagiustizia

Forza Italia ha presentato una proposta di legge dedicata al pastore sardo che ha passato 33 anni in carcere a causa di un errore giudiziario. La legge prevede una rendita mensile per le persone riconosciute vittime di malagiustizia. La proposta riguarda esclusivamente i casi di errori giudiziari documentati e non si applica ad altri tipi di ingiustizie o controversie legali.

È dedicata al pastore sardo che ha trascorso 33 anni in carcere per un errore giudiziario, la pdl degli azzurri che prevede un assegno di 1000 euro al mese per le vittime di malagiustizia Pdl Zuncheddu. È dedicata al pastore sardo che ha trascorso 33 anni in carcere per un errore giudiziario, la proposta di legge di Forza Italia in favore delle vittime di malagiustizia. Il testo prevede l’erogazione di una rendita mensile pari al doppio dell’assegno sociale per un periodo non inferiore al doppio della durata della custodia cautelare ingiustamente sofferta. La proposta "punta a garantire una provvisionale economica a chi alla fine di un processo è stato assolto” e prevede che l’assegno “parta dal momento dell'assoluzione fino alla sentenza di risarcimento del danno”, un periodo che può durare anni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Pdl Zuncheddu". Fi propone una rendita mensile alle vittime di malagiustizia Articoli correlati Leggi anche: Fi deposita la proposta di legge Zuncheddu: prevede una provvisionale da mille euro al mese Alla Camera proposta di legge Zuncheddu per le vittime di errori giudiziariROMA, 31 DIC – È arrivata alla Camera la proposta di legge di iniziativa popolare, cosiddetta “Legge Zuncheddu”, sul risarcimento delle vittime degli...