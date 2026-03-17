Un maxi tamponamento si è verificato oggi nella galleria Villafranca sull’autostrada A20 Messina-Palermo, coinvolgendo circa 80 veicoli. L’incidente si è verificato nella carreggiata in direzione Palermo e ha causato un grave blocco del traffico. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma al momento non sono stati resi noti dettagli sulle eventuali persone ferite o sulle cause dell’incidente.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Incidente nella galleria Villafranca sull’A20. Un grave tamponamento a catena si è verificato oggi, 17 marzo, all’interno della galleria Villafranca, lungo l’autostrada A20 Messina-Palermo, nella carreggiata in direzione Palermo. L’incidente, avvenuto nel tratto compreso tra Milazzo e Rometta, nel Messinese, ha coinvolto circa 80 mezzi, tra automobili, furgoni e veicoli pesanti. Secondo quanto riferito dai Vigili del fuoco, si tratta di un evento di notevoli proporzioni, che ha richiesto l’intervento di numerose squadre di emergenza. Traffico bloccato e operazioni di soccorso. A seguito dell’impatto, la circolazione autostradale è stata completamente interrotta per permettere lo svolgimento delle operazioni di soccorso e la gestione dell’emergenza all’interno della galleria. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Pauroso maxi tamponamento in galleria sulla Messina-Palermo: coinvolti circa 80 veicoli

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