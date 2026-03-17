Paura per El Aynaoui | il giocatore della Roma rapinato in casa da 6 persone armate

Nella notte, Neil El Aynaoui, centrocampista della Roma, è stato vittima di una rapina a mano armata nella sua casa a Casal Palocco. Sei persone armate sono entrate nell’abitazione e hanno minacciato il giocatore, portando via alcuni oggetti di valore. L’episodio si è verificato senza che ci siano state conseguenze per il giocatore. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Momenti di grande paura nella notte per Neil El Aynaoui, centrocampista della Roma, vittima di una violenta rapina nella sua abitazione a Casal Palocco. Secondo le prime ricostruzioni, intorno alle 3:40 del mattino, sei uomini con il volto coperto e armati di pistola hanno fatto irruzione nell’appartamento del calciatore. I malviventi sono riusciti a entrare dopo aver divelto la grata della finestra del salone, sorprendendo i presenti nel sonno. Oltre a El Aynaoui in casa anche i familiari. All’interno dell’abitazione si trovavano, oltre al giocatore, anche la madre, la compagna, il fratello e la fidanzata di quest’ultimo. Tutti sono stati radunati e chiusi in una stanza mentre i rapinatori mettevano a segno il colpo. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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