Paul&Shark la vela made in Italy il cognato governatore e i guai giudiziari | chi è Andrea Dini

Andrea Dini, imprenditore varesino, è al centro di un’indagine della Procura di Milano. Appartiene a una famiglia facoltosa di imprenditori di Varese, proprietaria di Dama spa, azienda produttrice del marchio Paul&Shark. La sua figura è stata coinvolta in questioni giudiziarie legate alla sua attività imprenditoriale e ai suoi legami familiari. La procura sta approfondendo alcune vicende legate alla sua attività.

Milano, 17 marzo 2026 – Chi è Andrea Dini, l’imprenditore varesino finito nel mirino della Procura di Milano? Andrea Dini appartiene a una facoltosa famiglia di imprenditori varesini proprietari di Dama spa che produce il noto marchio Paul&Shark. La sorella, Roberta Dini, moglie del governatore Attilio Fontana tdetiene il 10% delle quote di Dama spa per il tramite la DIVADUE srl, mentre il resto delle quote fa riferimento, tramite una fiduciaria svizzera, al fratello. La famiglia. Andrea Dini ha due figli, che lavorano entrambi in azienda: Francesca si occupa della parte finanziaria e dei mercati emergenti mentre Alessandro del mercato Nord Americano e sulla digitalizzazione Yachting style. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Paul&Shark, la vela "made in Italy”, il cognato governatore e i guai giudiziari: chi è Andrea Dini Articoli correlati Leggi anche: Indagato Andrea Dini, imprenditore di Dama (Paul&Shark) e Aspesi: “Caporalato”. Aziende in controllo giudiziario Caporalato: indagato cognato di Attilio Fontana, commissariata Paul&SharkAndrea Dini, il cognato del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, è indagato con altre 5 persone per caporalato dalla Procura di Milano... Una selezione di notizie su Andrea Dini Indagato Andrea Dini, cognato del governatore lombardo Attilio Fontana: Caporalato. Dama e Aspesi in controllo giudiziarioL’accusa della Procura di Milano: Sfruttamento della manodopera cinese durante la realizzazione dei capi del brand Paul&Shark. Nei guai la società di produzione di maglieria e il noto marchio della ... msn.com Andrea Dini, cognato del presidente Attilio Fontana, indagato per caporalato: le accuse della ProcuraIndagine su Dama Spa e Aspesi: presunto sfruttamento della manodopera nella produzione di Paul&Shark coinvolge Andrea Dini, cognato del presidente lombardo Attilio Fontana. notizie.it