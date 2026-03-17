Pasquetta vegetariana o vegana | menù facili e gustosi per tutti

Per la Pasquetta, alcuni preferiscono un menù vegetariano o vegano, scegliendo ricette semplici e gustose adatte a tutti. La giornata è spesso associata alla prima grigliata dell’anno, un momento di convivialità tra amici che si svolge all’aperto. In molte occasioni, il pranzo prevede piatti senza carne, valorizzando ingredienti vegetali e ricette facili da preparare.

Ecco un menù totalmente vegano e alcune proposte vegetariane per vivere in armonia le festività e le grigliate tra amici C'è chi aspetta la Pasquetta esclusivamente per la prima grigliata dell'anno: una giornata all'insegna dell'allegria, dedicata agli amici e che prevede generalmente una scorpacciata di cibo alla brace. Non tutti, tuttavia, amano mangiare il tradizionale agnello e, più in generale, la carne o prodotti di origine animale. L'alimentazione vegetariana o vegana è infatti ormai diventata un vero e proprio stile di vita che coinvolge non solo le scelte fatte a tavola, ma che ha risvolti importanti sulle scelte di vita quotidiana delle persone. 🔗 Leggi su Today.it

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