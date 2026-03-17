Venerdì sera al Flaminio, prima della semifinale di Coppa Italia tra Dole Rimini e Valtur Brindisi, il pubblico ha reso omaggio a un allenatore storico delle due squadre, che ha ricevuto tre maglie da Oscar durante una cerimonia. L'evento ha visto la partecipazione di molti tifosi e rappresentanti delle società, che hanno condiviso ricordi e momenti di successo legati a questa figura.

Venerdì sera, prima della seconda semifinale della Coppa Italia fra Dole Rimini e Valtur Brindisi, tutto il Flaminio si è alzato in piedi per applaudire un allenatore storico delle due squadre. Piero Pasini, nato a Forlimpopoli il 31 maggio del 1942, ha scritto pagine difficili da dimenticare per quei due club e anche per Vigevano, altra società partecipante alle finali di Coppa, però di B: una promozione dalla B alla A2 a Vigevano; una in due anni dalla A2 alla A1 a Brindisi; ben tre a Rimini, la prima dalla A2 alla A1 e poi, tornando una seconda volta, la doppietta: dalla B alla A2 e dalla A2 alla A1. E l’omaggio della Lega nazionale Pallacanestro (Lnp), con tre maglie incorniciate col suo nome, è stato uno di quei momenti che non si cancellano per il coach di Forlì. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Pasini, tre maglie da Oscar a Rimini: "Che ricordi e successi in quei club"

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