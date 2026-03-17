Parchi marini | unanimità storica per il piano 2026-28

La Commissione Bilancio del Consiglio regionale ha approvato all’unanimità il piano finanziario dei Parchi marini regionali per il periodo 2026-2028. La decisione riguarda la gestione delle risorse per i prossimi anni, confermando un impegno condiviso tra i membri dell’assemblea. La delibera riguarda esclusivamente aspetti amministrativi e finanziari, senza coinvolgere altri ambiti o soggetti.

La Commissione Bilancio del Consiglio regionale ha dato il via libera all’unanimità al piano finanziario dell’Ente Parchi marini regionali per i prossimi anni, confermando una gestione solida e orientata allo sviluppo sostenibile. Questo atto non è solo burocratico, ma segna un punto di svolta nella tutela della biodiversità costiera e nella valorizzazione economica delle aree protette calabresi. Il documento approvato copre il periodo 2026-2028 e stabilisce le basi per un nuovo modello di governance che unisce protezione ambientale e opportunità turistiche. L’approvazione unanime riflette un raro clima di condivisione politica, dove anche i membri dell’opposizione hanno abbandonato l’astensione per sostenere la proposta dopo aver ascoltato la relazione tecnica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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