Il bene comune (voto 6.5) è la nuova entrata più alta (con 637.660 euro) di un week-end poco brillante al botteghino, piazzandosi terzo dietro Jumpers e Un bel giorno. Sul Pollino, una guida conduce quattro detenute e un'attrice in un cammino che fa riemergere colpe e ferite. Rocco Papaleo (foto) firma un film imperfetto, ma sincero, discontinuo, eppure attraversato da un'umanità che resta. Quarta posizione, invece, per Reminders of Him La parte migliore di te (voto 5), con 503.646 euro. Tratto dal romanzo di Colleen Hoover, racconta il ritorno di un'ex detenuta che tenta di ricostruire il rapporto con la figlia, affidata ai nonni paterni dopo la morte del padre. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Temi più discussi: Papaleo, esordio al terzo posto; Da giovedì al cinema, un grande film ogni settimana: Il bene comune; ‘Jumpers’ rimane in vetta tallonato da ‘Un bel giorno’; Box Office Italia: Jumpers resiste, terzo Il bene comune.

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Ormai lo abbiamo capito: a Rocco Papaleo piacciono le camminate mooolto lunghe.Guarda la nuova puntata di Lost In The Space dedicata a Il Bene Comune.Fuori ora sul nostro canale YouTube https://www.youtube.com/watchv=_SqUwfo7d-g - facebook.com facebook

Le location del nuovo film di Rocco Papaleo #IlBeneComune da ieri nei ci... youtube.com/shorts/9wEvuYZ… via @YouTube x.com