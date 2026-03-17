Il candidato ha espresso dispiacere per l'esito delle elezioni, ma ha anche riconosciuto che il risultato ottenuto è positivo. Ha sottolineato di essere partito con il sostegno esclusivamente del centrosinistra e ha comunque raggiunto un esito considerato soddisfacente. La dichiarazione riflette una reazione mista di delusione e soddisfazione, senza ulteriori commenti sui motivi o le implicazioni.

"Il primo sentimento è di dispiacere, ma nella consapevolezza che comunque, da civico che sulla carta partiva solo con l’appoggio del centrosinistra, è stato un buon risultato. Sono tranquillo". È il commento a caldo del sindaco di Loro Piceno Robertino Paoloni, lo sfidante di Gentilucci nella corsa a presidente della Provincia. Il neoeletto ha ottenuto 48.371 voti ponderati, mentre lui 42.565. Non una vittoria schiacciante quindi, segno che lo sconfitto ha preso parecchi voti a destra, anche se non sono bastati. "Aver avuto il sostegno pure tra i paesi più grandi, in particolare nella zona collinare, più vicina – prosegue il primo cittadino di Loro Piceno – è una soddisfazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Paoloni: "Sono dispiaciuto, ma è un buon risultato"

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