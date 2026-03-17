La scena musicale del Varesotto si prepara a un nuovo lancio internazionale con l’uscita imminente di Dog’s Advenger. La band, formata da giovani musicisti locali, sta per presentare il loro primo album che arriverà nei negozi e sulle piattaforme digitali nei prossimi giorni. La notizia suscita entusiasmo tra gli appassionati della zona, pronti ad ascoltare il nuovo progetto.

La scena musicale del Varesotto si prepara a un nuovo lancio internazionale con l’uscita imminente di Dog’s Advenger. Il progetto vede la collaborazione tra il produttore locale Panico e le voci globali Dollarman e Makedah, fissando la data del 20 marzo 2026 come punto di partenza per la distribuzione su tutte le piattaforme digitali. Questa iniziativa non rappresenta solo un singolo brano, ma un ponte strategico tra la produzione territoriale e il mercato globale della dance. L’impatto economico e sociale di questo evento va oltre la semplice pubblicazione: si tratta di una strategia di internazionalizzazione che valorizza il talento locale inserendolo in circuiti già consolidati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Panico lancia Dog’s Advenger: il Varesotto conquista

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