Il tecnico della squadra ha affermato che l’Atalanta è l’unica squadra italiana ancora in corsa nei sedicesimi di finale di Champions League. Ha aggiunto che questa presenza rappresenta un motivo di grande orgoglio per il club e ha espresso la propria felicità di essere a Monaco di Baviera per questa partita. Ha concluso dicendo che si godranno la serata.

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – “Per noi è un motivo di grande orgoglio, siamo l'unica italiana che è negli ottavi di finale di Champions, siamo davvero felici di essere qui e ci godremo questa serata “. Lo ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport il tecnico dell' Atalanta Raffaele Palladino alla vigilia del match di ritorno degli ottavi di Champions contro il Bayern Monaco, vincente all'andata a Bergamo per 6-1. “Sappiamo che recuperare cinque gol contro una squadra così forte è difficile, ma vogliamo fare una partita degna di un ottavo di finale – ha aggiunto Palladino – Siamo anche consapevoli che affronteremo una squadra completa, probabilmente la più forte che c'è in Europa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Palladino “Atalanta unica italiana rimasta in Champions, motivo d'orgoglio”

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Che non sarebbe stata una gita di piacere non c'erano grossi dubbi, anche perché il Bayern Monaco non è certo squadra che, anche al netto di un ampio vantaggio, regala agli avversari le partite. Raffaele Palladino però lo ha ribadito una volta di più: l'Atalant - facebook.com facebook