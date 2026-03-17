Domani sera alle 19:00 lo stadio Renzo Barbera ospiterà la partita tra Palermo e Juve Stabia, valida per la trentunesima giornata di Serie B. Inzaghi, allenatore del Palermo, ha apportato modifiche alla formazione in vista di questa sfida. La gara rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, che cercano punti fondamentali in campionato.

Lo stadio Renzo Barbera si prepara ad accogliere una sfida decisiva domani sera alle 19:00, quando il Palermo affronta la Juve Stabia nella trentunesima giornata di Serie B. L’allenatore Filippo Inzaghi ha scelto di non fissarsi sulla pesante sconfitta subita a Monza per tre a zero, puntando invece sul recupero immediato e sulla fiducia riposta nel tifo che lo ha accolto con calore al ritorno in città. L’atmosfera nello spogliatoio è descritta come serena nonostante il recente ko, poiché la classifica impone la necessità di vincere subito per mantenere le ambizioni della squadra. Il tecnico evidenzia come il debito verso i tifosi sia un motore fondamentale per ripartire, trasformando la pressione esterna in carburante per la prossima gara. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Palermo-Juve Stabia: Inzaghi trasforma la sconfitta

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