In Pakistan, l’installazione di pannelli solari sui tetti ha permesso di risparmiare più di 12 miliardi di dollari in acquisti di combustibili fossili. Questa strategia ha portato a una significativa espansione dell’energia solare domestica, contribuendo a ridurre i costi energetici e a diversificare la produzione di energia nel paese. L’adozione di queste tecnologie si sta diffondendo rapidamente in diverse aree del territorio.

Il Pakistan ha già evitato l’acquisto di oltre 12 miliardi di dollari in combustibili fossili grazie alla massiccia espansione del solare sui tetti, una strategia che sta trasformando la sicurezza energetica nazionale. Entro la fine del 2026, il Paese potrebbe risparmiare ulteriori 6,3 miliardi di dollari, riducendo drasticamente la dipendenza dalle rotte marittime vulnerabili dello Stretto di Hormuz. In un contesto geopolitico sempre più instabile nel Medio Oriente, questa transizione non è stata dettata da piani centralizzati a Islamabad, ma è emersa organicamente dall’iniziativa dei cittadini e delle imprese locali. L’impatto economico è tangibile: la domanda interna di petrolio e gas si è contratta, permettendo al governo di rinegoziare contratti di lungo periodo per il GNL. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pakistan: 12 miliardi risparmiati col solare sui tetti

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