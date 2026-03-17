Un turista a Firenze ha dichiarato di pagare per essere lì e di fare ciò che desidera, mentre si vede nel video virale mentre rovescia i rifiuti nel giardino di un B&B. Un altro episodio, di uno scontro in un palazzo della città, ha attirato l’attenzione sul fenomeno dell’overtourism in Italia. Questi episodi evidenziano comportamenti e situazioni legati all’afflusso di visitatori in alcune zone della città.

Affitti brevi a Firenze, il litigio nel palazzo che è diventato virale La discussione è stata ripresa dalla stessa giovane, che ha poi pubblicato il video sui social. In poche ore le immagini sono diventate virali. Nei commenti, molti utenti - soprattutto fiorentini - hanno raccontato di essersi riconosciuti nella scena, parlando di episodi simili vissuti nei propri palazzi. Secondo quanto si vede nel video, l’inquilina del piano terra avrebbe trovato rifiuti nel giardino privato e sarebbe salita a chiedere spiegazioni agli ospiti dell’appartamento affittato per brevi periodi. Dopo un primo momento di negazione, uno dei ragazzi avrebbe ribattuto: «Hai pagato mille euro per questo posto? Io sì. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - «Pago per essere qui, faccio ciò che voglio». Il turista a Firenze che rovescia il pattume nel giardino del B&B riapre il dibattito sull'overtourism in Italia

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