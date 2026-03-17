Un'intelligenza artificiale analizza la querelle tra due giornalisti riguardo al padiglione russo alla Biennale. La discussione coinvolge Alessandro Giuli e Pietrangelo Buttafuoco, che si sono confrontati sulla posizione del padiglione durante l'ultima edizione dell’evento veneziano. Il caso ha attirato l’attenzione di chi segue le dinamiche del settore artistico e culturale, generando un acceso dibattito tra gli esperti.

Mettiamo che un giorno qualcuno dica: sentiamo cosa ne pensa il Foglio AI. Non su una questione qualunque, ma su un pasticcio molto veneziano e molto fogliante: il dissidio tra Alessandro Giuli e Pietrangelo Buttafuoco sul padiglione russo alla Biennale. Il ministro preoccupato che l’arte di stato di Putin diventi propaganda. Il presidente della Biennale convinto che lo stato non debba trasformarsi in censore culturale. A quel punto l’intelligenza artificiale del Foglio dovrebbe fare qualcosa di molto strano: arbitrare una disputa tra foglianti su un tema che il Foglio considera quasi identitario, cioè la libertà culturale. E’ un po’ come chiedere a un algoritmo cresciuto in famiglia di fare da giudice a una lite tra cugini. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Padiglioni del dissenso. Il caso Biennale visto dall'intelligenza artificiale

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