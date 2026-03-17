Durante gli Oscar 2026, Steven Spielberg non ha incrociato lo sguardo con Timothée Chalamet sul red carpet, nonostante le dichiarazioni controverse dell’attore. Le due star erano presenti alla cerimonia, ma non si sono fermate per un saluto o un’intervista insieme. L’episodio ha attirato l’attenzione dei presenti e ha alimentato discussioni tra i media.

Agli Oscar 2026 non sono mancati momenti di tensione dietro le luci scintillanti del red carpet. Un episodio in particolare ha attirato l’attenzione, ossia, il mancato incontro tra Steven Spielberg e Timothée Chalamet. I due sono arrivati a pochi centimetri l’uno dall’altro, ma senza incrociare lo sguardo. Dietro questo momento apparentemente casuale si nasconde una polemica recente. Ovvero le dichiarazioni dell’attore su opera e balletto che avevano, infatti, già acceso il dibattito nei giorni precedenti. Nei giorni precedenti alla cerimonia degli Academy Awards del 15 marzo 2026, Chalamet aveva rilasciato dichiarazioni controverse durante un confronto con Matthew McConaughey all’Università del Texas. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Oscar 2026: Steven Spielberg ignora Timothée Chalamet sul Red Carpet dopo le sue dichiarazioni controverse

Articoli correlati

Agli Actor Awards Timothée Chalamet ha scelto Prada per il red carpet in compagnia della madreAnche se il destino di Timothée Chalamet in questa award season è ancora incerto, l’unica cosa di cui siamo assolutamente sicuri è che l’attore ha...

Agli Oscar 2026 Misty Copeland risponde con stile a Timothée Chalamet e alle sue critiche al ballettoPer la serata Copeland ha scelto di indossare un completo su misura firmato David Koma, composto da una gonna bianca lunga in seta e un blazer nero...

Aggiornamenti e notizie su Steven Spielberg

Temi più discussi: Oscar 2026, Steven Spielberg porta la nipote e non è la prima volta: Eve è la figlia di Jessica Capshaw, una delle star più amate di Grey’s Anatomy; Steven Spielberg ha scelto un'accompagnatrice speciale per il red carpet degli Oscar 2026; Disclosure Day, il trailer del film di Steven Spielberg; 'Sinners' (odiato da Trump) batterà i record di Spielberg e Scorsese?.

Steven Spielberg agli Oscar 2026 con la nipoteC'è chi sul red carpet degli Oscar porta mogli e mariti, chi preferisce i figli e chi le mamme, come Kate Hudson che ha voluto con sé mamma Goldie Hawn. C'è chi, come Leonardo DiCaprio, preferisce sfi ... elle.com

Oscar 2026, Steven Spielberg porta la nipote e non è la prima volta: Eve è la figlia di Jessica Capshaw, una delle star più amate di Grey’s AnatomyHa già partecipato alla cerimonia con lo zio regista nel 2024, quando aveva solo 13 anni. Sua madre interpreta Arizona Robbins nel medical drama più longevo della storia della tv americana ... vanityfair.it

Spopola la miniserie documentario prodotta da Steven Spielberg sui grandi giganti della Preistoria, la conferma di un mito che non morirà mai x.com

Dopo 55 anni di carriera, Steven Spielberg annuncia il suo primo film western, con l'obiettivo di ridefinire il genere senza cliché. Il progetto è ancora in fase iniziale e non saranno rivelati dettagli sulla trama prima di qualche tempo, ma Spielberg dimostra di se - facebook.com facebook