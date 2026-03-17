Ortignola la battaglia di Deai va avanti
Ortignola continua a essere al centro di una disputa legale, con la battaglia tra le parti che prosegue senza sosta. Dopo il rigetto del ricorso da parte del Tribunale di Bologna, le autorità competenti hanno confermato la decisione iniziale, mantenendo in vigore le misure adottate. La situazione si mantiene tesa, mentre si attendono ulteriori sviluppi sul caso.
La battaglia di Deai va avanti. Dopo il rigetto del ricorso da parte del Tribunale di Bologna, la società che gestisce la piscina comunale Ortignola fa sapere che impugnerà il "no" all’ispezione giudiziale richiesta sui conti di Geims e Cims, operazione ritenuta essenziale da Deai per chiarire la regolarità della cessione avvenuta a giugno 2023 delle quote della società Ortignola del valore di 620mila euro. Il nodo della controversia riguarda un finanziamento di 500mila euro, accreditato sui conti di Geims giorno precedente alla cessione e proveniente da Geimsdue, società concessionaria dell’altra piscina comunale imolese, vale a dire la Ruggi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Articoli correlati
Il caso piscina Ortignola . Reclamo di Deai respinto . Lanzon: "Andiamo avanti"Il Tribunale di Bologna, seconda sezione civile, ha respinto il reclamo presentato da Deai (gestore della piscina municipale Gualandi) contro Comune,...
Piscina Ortignola, il caso. Il Comune replica a Deai: "Abbiamo sempre agito rispettando le regole""La comunicazione trasmessa alla Procura rientrava nei doveri dell’Amministrazione comunale, che, in presenza di una segnalazione formale e a seguito...
Altri aggiornamenti su Ortignola la battaglia di Deai va avanti
Argomenti discussi: Ortignola, la battaglia di Deai va avanti.
Ortignola, la battaglia di Deai va avantiLa battaglia di Deai va avanti. Dopo il rigetto del ricorso da parte del Tribunale di Bologna, la società che ... ilrestodelcarlino.it
Ortignola, acque ancora agitate. Nuove scintille tra giunta e DeaiRestano agitate le acque dell’Ortignola. Dopo l’ordinanza con cui il Tribunale di Bologna ha respinto il reclamo presentato da Deai (gestore della piscina municipale Gualandi) contro Comune, società ... ilrestodelcarlino.it