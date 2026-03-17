Oroscopo settimanale di Branko dal 16 al 22 marzo e classifica zodiacale | Pesci stelle da record

Da lunedì 16 a domenica 22 marzo, l’oroscopo settimanale di Branko analizza le tendenze di ciascun segno zodiacale. Tra le previsioni, si evidenzia che Pesci si distingue con stelle da record, mentre altri segni riceveranno indicazioni specifiche. La classifica zodiacale fornisce un quadro delle posizioni planetarie e delle influenze previste per questa settimana.

L’oroscopo di Branko della settimana dal 16 al 22 marzo afferma che i nativi dell’Acquario si concentrano su manovre finanziarie e investimenti strategici, mantenendo la prudenza nonostante un forte desiderio di rinnovamento estetico. I Pesci inaugurano il loro nuovo anno zodiacale con una carica trionfale e priva di ostacoli planetari, passando finalmente dai sogni all'azione concreta sia negli affari che nei sentimenti. I nati sotto il segno della Vergine, invece, sperimentano una ritrovata libertà dai vecchi pesi astrologici e, sebbene possano avvertire qualche lieve scossa nelle relazioni personali, guardano al futuro con ottimismo puntando sulla propria resilienza. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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