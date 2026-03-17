L’oroscopo di Paolo Fox per il 17 marzo segnala che i nati sotto il segno dei Pesci possono considerare conclusa una fase difficile. Le previsioni indicano che la giornata potrebbe portare un senso di sollievo dopo un periodo complicato. Per altri segni, le indicazioni astrologiche forniscono dettagli su come affrontare le sfide quotidiane. La giornata si presenta con suggerimenti pratici e orientati alle prossime decisioni.

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 17 marzo, i nativi del Capricorno devono sistemare questioni domestiche o economiche con rinnovata energia. I nati sotto il segno dell’Acquario sono invitati a sfruttare una giornata concreta per superare vecchie tensioni, mentre i Pesci possono finalmente contare sul favore delle stelle per recuperare dopo un periodo faticoso. Ariete – È ora di voltare pagina! L’amore riprende il suo posto d'onore grazie al favore di Venere. Non è tutto: anche quei progetti lavorativi che sembravano congelati iniziano finalmente a muoversi. Sfrutta questa scia positiva per ripartire alla grande. Toro – Non lasciare che qualche piccolo intoppo rovini il tuo umore: con questa Luna ostile, la strategia migliore è farsi scivolare tutto addosso senza dare troppa importanza alle provocazioni. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Oroscopo di Paolo Fox del 17 marzo: Pesci, l’incubo è finito

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