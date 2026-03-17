Un calciatore della squadra giallorossa è stato preso in ostaggio insieme alla famiglia da un gruppo di sei uomini armati. Prima di lui, altri membri della squadra erano stati vittima di rapine. L'episodio si è verificato nel centro di Roma, in un momento di grande tensione. La polizia sta indagando sulla vicenda, senza ancora fornire dettagli ufficiali.

Un risveglio da incubo, nel cuore di quella Roma che troppo spesso si scopre fragile e sotto scacco della criminalità. Questa volta il bersaglio del “commando di turno” è Neil El Aynaoui, giovane centrocampista giallorosso, vittima di una rapina tanto violenta quanto studiata nei minimi dettagli. Non il solito furto acrobatico approfittando dell’assenza dei proprietari, ma un’irruzione in piena regola con sei uomini armati e travisati che hanno trasformato una villa residenziale di Casal Palocco nel set di un film dell’orrore. Un episodio che riaccende prepotentemente i riflettori sull’emergenza sicurezza nei quartieri bene della Capitale, dove la serenità delle famiglie è ormai costantemente minacciata da bande senza scrupoli. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Ore di terrore per il giallorosso El Ayanaoui, in ostaggio con la famiglia di 6 uomini armati. Tutti i calciatori rapinati prima di lui

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