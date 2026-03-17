Oppo sta per presentare il Find N6, uno smartphone che sarà disponibile sia in Cina che nel resto del mondo a partire dal 17 marzo 2026. La novità principale riguarda il caricatore magnetico da 50 watt, che accompagnerà il lancio del nuovo dispositivo. La casa produttrice ha annunciato la data di uscita senza fornire ulteriori dettagli sui modelli o altre caratteristiche tecniche.

Oppo si prepara al lancio del Find N6, sia sul mercato cinese sia a livello globale, fissato per il 17 marzo 2026. A pochi giorni dall’uscita del nuovo smartphone pieghevole, il brand ha svelato un accessorio magnetico di nuova generazione pensato per accompagnarlo: il Magnetic Turbo 2nd Generation 50W Wireless Charger, ora disponibile per il pre-ordine in Cina. Il nuovo caricatore magnetico non si limita a ricaricare il telefono: può anche funzionare come raffreddatore. Oppo ha previsto tre modalità operative: raffreddamento e ricarica contemporanei, solo ricarica o solo raffreddamento. L’accessorio include anche un supporto da tavolo con slot per il disco di ricarica, permettendo di trasformarlo in una vera e propria stazione di ricarica simile ad alcuni modelli già sul mercato, come l’Anker MagGo. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - Oppo Find N6: in arrivo il nuovo caricatore magnetico 50W

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