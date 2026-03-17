operazione prison break rete di traffici nel carcere

Nell’ambito dell’operazione “PRISON BREAK” sono stati scoperti e smantellati i canali di traffico illeciti all’interno del carcere di Pescara. Le indagini hanno evidenziato un sistema organizzato che gestiva lo spaccio di droga e l’uso non autorizzato di telefoni cellulari tra i detenuti. Le forze dell’ordine hanno sequestrato strumenti e arrestato alcune persone coinvolte.

Operazione “PRISON BREAK”: smantellata la rete di traffici illeciti nel carcere di Pescara. L’Operazione “PRISON BREAK” ha portato alla scoperta di un sistema organizzato di spaccio di droga e uso illecito di telefoni cellulari nel carcere di Pescara. L’attività aveva collegamenti anche con altri istituti penitenziari italiani. All’alba, i Carabinieri del N.O.R.M. della Compagnia di Pescara hanno eseguito diciannove misure cautelari. Tredici riguardano detenuti già reclusi. Tre sono destinate a soggetti da condurre in carcere. Due prevedono gli arresti domiciliari. Una impone il divieto di dimora nel Comune di Pescara. L’indagine, coordinata dal Sostituto Procuratore Gennaro Varone, è iniziata nel febbraio 2025. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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