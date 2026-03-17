Open VAR Tommasi è la voce della CAN | Non c’è spinta sul gol dell’Atalanta | Frattesi-Scalvini…

Dopo la partita tra Inter e Atalanta, Open VAR ha analizzato gli episodi principali. Dino Tommasi, membro della Commissione Arbitrale Nazionale, ha spiegato che nel gol dell’Atalanta non c’è stata spinta e ha chiarito i dettagli sulle azioni di Frattesi e Scalvini. La discussione si è concentrata sugli interventi arbitrali e le decisioni prese durante l’incontro.

Open VAR. L’analisi post-partita di Inter-Atalanta si accende sotto i riflettori di Open VAR, dove Dino Tommasi, componente della CAN, ha fatto chiarezza sugli episodi chiave che hanno caratterizzato la sfida di San Siro. Il focus iniziale si è concentrato sulla regolarità della rete di Krstovic, giudicata corretta nonostante le proteste per un presunto fallo. Secondo Tommasi, la dinamica non ha mostrato irregolarità: “ Sul gol dell’Atalanta non c’è spinta, c’è un appoggio della mano: sicuramente non fa pressione “. Anche il contatto che ha visto protagonista Dumfries è stato archiviato come un normale scontro di gioco, confermando la bontà della scelta arbitrale. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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