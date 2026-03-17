Open VAR sommerso di critiche | si valuta la cancellazione a fine stagione

L'Open VAR nel calcio italiano sta affrontando numerose critiche e si valuta la possibilità di eliminarlo a fine stagione. La tecnologia, che avrebbe dovuto portare maggiore chiarezza nelle decisioni arbitrali, si trova al centro di discussioni accese tra tifosi, opinionisti e addetti ai lavori. Al momento, non ci sono ancora decisioni definitive, ma il dibattito sulla sua utilità è molto acceso.