Open VAR sommerso di critiche | si valuta la cancellazione a fine stagione
L'Open VAR nel calcio italiano sta affrontando numerose critiche e si valuta la possibilità di eliminarlo a fine stagione. La tecnologia, che avrebbe dovuto portare maggiore chiarezza nelle decisioni arbitrali, si trova al centro di discussioni accese tra tifosi, opinionisti e addetti ai lavori. Al momento, non ci sono ancora decisioni definitive, ma il dibattito sulla sua utilità è molto acceso.
Open VAR. Quella che doveva essere l’era della trasparenza totale per il calcio italiano sembra essere giunta a un bivio inaspettato. Lanciato nel 2023 con grandi aspettative, il progetto Open VAR su DAZN rischia di chiudere i battenti al termine della stagione attuale. Il clima teso dell’attuale Serie A, esasperato da sviste recenti come il rigore negato all’ Inter per il contatto Scalvini-Frattesi o l’espulsione di Wesley in Como-Roma, ha accelerato i dubbi dei vertici arbitrali. La sensazione prevalente è che mostrare i dialoghi tra campo e sala VAR non abbia aiutato a rasserenare gli animi, ma abbia piuttosto alimentato processi mediatici infiniti. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Articoli correlati
Leggi anche: Open Var non è open: tiene spento il microfono di La Penna, non si sente che si è detto col Var su Kalulu
Leggi anche: Open Var non è open: tiene spento il microfono di La Penna, non si sente che si è detto col Var su Kalulu e Bastoni
Una selezione di notizie su Open VAR sommerso di critiche si valuta...
Su Frattesi era rigore: a Open Var confermato l'errore di Manganiello in Inter-Atalanta. Altro che tocco leggerissimo di Scalvini...Non solo il contatto tra Dumfries e Sulemana, a Open Var si è parlato anche del rigore non concesso all'Inter dopo il contatto tra Scalvini e Frattesi nell'area dell'Atalanta. Dalla sala Var di Lisson ... corrieredellosport.it
Open Var chiude. Perché non ci siamo meritati la trasparenza degli arbitriDopo una stagione si polemiche furibonde rischia di essere cassata la trasmissione nata per fare chiarezza sulle scelte arbitrali. La ragione? Da operazione di trasparenza è diventata causa di strumen ... panorama.it