Open Var potrebbe chiudere, dopo tre anni dalla sua introduzione come strumento per migliorare le decisioni arbitrali nel calcio. La decisione, ancora non ufficiale, segue una serie di criticità e discussioni che hanno coinvolto la sua applicazione sul campo. La questione riguarda principalmente la mancanza di trasparenza nelle decisioni degli arbitri che utilizzano il sistema.

‘Open Var’ chiude. Forse. Tre anni dopo essere stato varato come punto d’arrivo di un processo di trasparenza del mondo arbitrale e punto di partenza per cercare di avvicinare i fischietti al grande pubblico, mostrare il loro lavoro da dietro le quinte, umanizzarli anche nell’ammissione di un errore. Chiude perché da svolta per rendere il settore arbitrale una casa di vetro si è trasformato in trincea per opposte tifoserie, spesso alimentate dagli stessi addetti ai lavori (dirigenti, allenatori e giocatori) e non supportato da un’adeguata crescita di chi il calcio lo racconta. Non è una decisione già presa ma un pensiero che ormai non viene più nascosto. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Open Var chiude. Perché non ci siamo meritati la trasparenza degli arbitri

Articoli correlati

Leggi anche: Gravina: “Intorno agli arbitri clima insopportabile. Open Var? Strumentalizzata la disponibilità alla trasparenza”

Gravina: "Sugli arbitri clima insopportabile. Il futuro di Open Var? Ci rifletteremo""Intorno agli arbitri c'è un clima insopportabile, che arriva tra l'altro in una fase decisiva del campionato".

Tutto quello che riguarda Open Var chiude Perché non ci siamo...

Temi più discussi: Open Var, l'AIA: Nessun dubbio su Ricci, mano di Malinovskyi punibile; Tonolini a Open Var: Quel tocco di mano di Ricci non è mai rigore. Non ci sono dubbi; La versione degli arbitri: C'era il rigore per la Roma, non c'era quello per l'Inter. Errori a Lecce; Open VAR, svelato l'audio di Doveri sul fallo di mano di Ricci in Milan-Inter: è tutto velocissimo.

Open Var chiude. Perché non ci siamo meritati la trasparenza degli arbitriDopo una stagione si polemiche furibonde rischia di essere cassata la trasmissione nata per fare chiarezza sulle scelte arbitrali. La ragione? Da operazione di trasparenza è diventata causa di strumen ... panorama.it

Chiude Open Var? Il vero capolavoro Rocchi l’ha fatto in questa trasmissioneOpen Var potrebbe chiudere dopo una sola stagione. Il format nato per spiegare gli arbitri ha generato più polemiche che chiarimenti. Gravina interviene sul futuro ... napolicalciolive.com

Gravina: "Open Var Apriremo riflessione su pro e contro con Aia per la prossima stagione" - facebook.com facebook

Gravina: "Clima insopportabile sugli arbitri. Open Var Trasparenza strumentalizzata, così non va" x.com