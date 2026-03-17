Sono state diffuse le prime immagini di una versione preliminare di One UI 9 installata sul Galaxy S26 Ultra. La nuova build introduce modifiche al widget musicale presente sulla schermata di blocco del dispositivo. Le immagini mostrano alcune differenze rispetto a One UI 8, anche se si tratta di una versione ancora in fase di testing e non definitiva.

Ieri sono trapelate le prime immagini della build interna di One UI 9 per il Galaxy S26 Ultra. Essendo una versione preliminare, le modifiche rispetto a One UI 8.5 sono minime, ma una novità interessante riguarda il widget del lettore musicale sulla schermata di blocco. In One UI 9, il widget musicale della schermata di blocco mostra una barra di avanzamento con grafica a forma d’onda colorata, visibile anche nella parte inferiore del widget Now Bar durante la riproduzione della musica. Sotto la copertina dell’album è comparsa una nuova voce chiamata “Questo telefono”: selezionandola, l’utente può scegliere dove inviare l’audio, ad esempio a altoparlanti o TV intelligenti compatibili con Google Cast o Alexa, a seconda dell’app utilizzata. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - One UI 9 rivoluziona il widget musicale sulla schermata di blocco del Galaxy S26 Ultra

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