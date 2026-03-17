oncologia tre premi cipomo per informazione assistenza ai pazienti e modelli organizzativi

Tre premi Cipomo sono stati assegnati quest’anno per riconoscere i meriti in ambito oncologico. I premi vengono dedicati all’informazione, all’assistenza ai pazienti e ai modelli organizzativi adottati nelle strutture sanitarie. L’obiettivo è valorizzare il lavoro che collega la ricerca oncologica con l’attività di supporto e l’organizzazione dei servizi sanitari.

Creare un collegamento tra ricerca oncologica, informazione, volontariato e organizzazione dei servizi sanitari. Con questo spirito, in chiusura del trentesimo congresso nazionale, il Collegio italiano dei primari oncologici medici ospedalieri ( Cipomo ) ha consegnato a Roma tre riconoscimenti dedicati a chi contribuisce a migliorare il percorso di cura delle persone con tumore. I premiati . Il premio giornalistico ‘ Gianni Bonadonna ’ è stato assegnato a Laura Berti, giornalista e conduttrice di Medicina 33, storica trasmissione Rai dedicata alla divulgazione sanitaria. Il riconoscimento, intitolato al pioniere dell’oncologia medica moderna, valorizza la capacità di rendere accessibili al grande pubblico temi complessi legati alla salute. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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