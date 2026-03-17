Omicidio Rogoredo Cinturrino in aula al tribunale del riesame Il legale | Non c' era premeditazione

Oggi in tribunale a Milano si è svolta l’udienza al Riesame di Carmelo Cinturrino, accusato di omicidio a Rogoredo. Il suo legale ha dichiarato che non c’era premeditazione nel gesto. L’uomo si è presentato in aula per rispondere alle accuse e ascoltare le valutazioni dei giudici. La vicenda riguarda un episodio di violenza avvenuto nel quartiere milanese.

Carmelo Cinturrino si è presentato in Tribunale a Milano questa mattina per l’ udienza al Riesame per chiedere gli arresti domiciliari, nell’ambito dell’inchiesta sull’ omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dall’aver violato i doveri inerenti alla pubblica funzione del 28enne marocchino Abderrahim Mansouri. L’assistente capo del Commissariato Mecenate, assistito dagli avvocati Marco Bianucci e Davide Giuseppe Giugno, chiede ai giudici della libertà la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere eseguita a febbraio dalla squadra mobile coordinata dal pm Giovanni Tarzia e dal Procuratore di Milano, Marcello Viola. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Omicidio Rogoredo, Cinturrino in aula al tribunale del riesame. Il legale: "Non c'era premeditazione" Articoli correlati Omicidio Mansouri a Rogoredo, contestata a Cinturrino la premeditazione per l'uccisione a colpi di pistola del pusherCaso Mansouri, nuove accuse al poliziotto Carmelo Cinturrino: la Procura di Milano contesta la premeditazione nell’omicidio e indaga altri due agenti... Omicidio di Rogoredo: contestata anche la premeditazione a Carmelo CinturrinoLa Procura di Milano contesta al poliziotto Carmelo Cinturrino oltre 30 capi di imputazione, tra cui l’omicidio di Abderrahim Mansouri del 26 gennaio... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Omicidio Rogoredo Temi più discussi: Rogoredo, indagati altri 2 poliziotti del commissariato di Cinturrino; Omicidio di Rogoredo, Carmelo Cinturrino è accusato di omicidio premeditato. Altri due agenti indagati; Morte di Mansouri a Rogoredo, altri due indagati. A Cinturrino contestato l'omicidio premeditato; Rogoredo, nuove accuse contro Cinturrino: Premeditò l'omicidio di Mansouri. Omicidio Rogoredo: altri due indagati, confermata l'accusa a CinturrinoOmicidio Rogoredo, altri due poliziotti indagati per l'omicidio dello spacciatore marocchino avvenuto lo scorso 26 gennaio. notizie.it Omicidio di Rogoredo, si aggravano le accuse per Cinturrino: Premeditò tutto. Sette agenti indagatiA carico del poliziotto 41enne la Procura di Milano contesta oltre 30 capi di imputazione. Tra questi figurano, oltre all'omicidio volontario, anche il sequestro di persona, la detenzione e lo spaccio ... tag24.it Omicidio Rogoredo: altri due indagati, confermata l'accusa a Cinturrino. Gli ultimi sviluppi >> https://buff.ly/XHXqcWX - facebook.com facebook Omicidio di Rogoredo. Sale a sette il numero degli indagati e si aggrava la posizione di Cinturrino per il quale è stato chiesto l’omicidio premeditato Cesare Giuzzi e Pierpaolo Liu, @corrieremilano x.com