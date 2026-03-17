Omicidio Mansouri Cinturrino chiede domiciliari e respinge accuse | Ho sparato per paura altri 2 poliziotti indagati

Un poliziotto coinvolto nell’omicidio di Mansouri ha chiesto i domiciliari e ha dichiarato di aver aperto il fuoco per timore, spiegando che si trovava in una zona considerata pericolosa. Oltre a lui, altri due agenti sono sotto inchiesta per lo stesso episodio. Le accuse contro di loro riguardano l’uso eccessivo della forza durante l’intervento.

"Ho sparato perché avevo paura perché quella è una brutta zona della città". La stessa "paura" di conseguenze per il suo gesto lo avrebbe spinto, a suo dire, a posizionare una pistola accanto al cadavere di Mansouri, per accreditare la versione di una legittima difesa Carmelo Cinturrino chied. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Omicidio Mansouri, Cinturrino chiede domiciliari e respinge accuse: "Ho sparato per paura", altri 2 poliziotti indagati Articoli correlati Mansouri ucciso a Rogoredo, contestato l’omicidio premeditato a Cinturrino: altri due poliziotti indagati(Adnkronos) – Deve rispondere di omicidio premeditato l'assistente capo del commissariato Mecenate Carmelo Cinturrino arrestato per aver sparato e... Cinturrino: “Omicidio premeditato? Non avevo rapporti con Mansouri, ho sparato per paura”Milano – "Il martello? Non lo usavo per picchiare le persone, ma per cercare droga o denaro che veniva nascosto sotto terra a Rogoredo". Altri aggiornamenti su Omicidio Mansouri Temi più discussi: Nuove accuse al poliziotto Cinturrino: Premeditò l’omicidio Mansouri. Indagati due suoi colleghi; Dietro l'omicidio di Mansouri il controllo dello spaccio a Rogoredo: le indagini su Cinturrino e il movente; Cinturrino premeditò l’omicidio di Mansouri, le nuove accuse al poliziotto. Indagati altri due agenti; Cinturrino premeditò l'omicidio di Mansouri: nuove accuse al poliziotto. Indagati altri 2 colleghi. Cinturrino chiede la scarcerazione e nega tutto: Conoscevo Mansouri da una foto. Ma per i pm pianificò l'omicidioSi amplia intanto l'inchiesta della Procura di Milano sul commissariato di Mecenate: altri due agenti indagati, oltre ai quattro presenti nel boschetto di Rogoredo il giorno della morte del giovane ... today.it Nuove accuse a Cinturrino: L'omicidio di Mansouri premeditato. Nuovi indagati e possibili coperture interne. Contestati oltre 30 reati all'agenteAssume contorni sempre più oscuri e inquietanti il quadro intorno all'omicidio di Abderrahim Mansouri , il 28enne ucciso il 26 gennaio scorso ... notizie.tiscali.it Nuove accuse e indagati: «Cinturrino premeditò l’omicidio di Mansouri» x.com Inchiesta Rogoredo: gli agenti indagati salgono a 7 Altri due agenti, un uomo e una donna, sono indagati nell’ambito dell’inchiesta sull’omicidio di Abderrahim Mansouri, il 28enne ucciso dal carabiniere Carmelo Cinturrino nel boschetto di Rogoredo. I due ag - facebook.com facebook