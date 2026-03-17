Oggi alle 9.30 si svolgeranno i funerali dell’avvocato Corrado Rainaldi nella chiesa parrocchiale di Fiumalbo. Rainaldi, noto come l’uomo delle api, è deceduto a 92 anni. La cerimonia vedrà la presenza di familiari, amici e conoscenti che si riuniranno per salutare l’avvocato. La salma sarà poi accompagnata al cimitero locale.

Si terranno oggi, alle 9.30, nella chiesa parrocchiale di Fiumalbo i funerali dell’avvocato Corrado Rainaldi, scomparso a 92 anni. Nato a Cuneo, ha vissuto a Pisa dove ha esercitato la professione di avvocato penalista. Una volta poi andato in pensione si è trasferito sugli Appennini, a Fiumalbo. E proprio tra questi monti Corrado Rainaldi ha scritto numerosi romanzi e il suo famoso ‘Dizionario di apicultura’ diffuso in tutta Italia. L’avvocato viene anche ricordato come grande conoscitore della Divina Commedia. La conosceva a memoria e declamava i canti danteschi in varie pubbliche occasioni sia in Appennino che in pianura (ad esempio al castello di Castelvetro). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Oggi il funerale di Corrado Rainaldi, l’uomo delle api

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