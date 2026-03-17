Oggi a Roma migliaia di consulenti per parlare di Intelligenza Artificiale e sicurezza

Oggi a Roma si svolge un incontro a cui partecipano migliaia di consulenti per discutere di Intelligenza Artificiale e sicurezza. Da domani all’Auditorium Parco della Musica si tiene Consulentia26, evento organizzato dall’Anasf, l’Associazione Nazionale Consulenti Finanziari. L’evento coinvolge circa 13.000 associati impegnati nella gestione di risorse finanziarie.

Da domani all’ Auditorium Parco della Musica di Roma prende il via Consulentia26, l’evento promosso da Anasf – Associazione Nazionale Consulenti Finanziari, che rappresenta 13mila associati impegnati nella gestione di circa 1.000 miliardi di euro di patrimonio. Al centro del programma, il dialogo tra società e finanza sui temi di longevità, volatilità dei mercati, intelligenza artificiale, cybersicurezza e qualità delle decisioni a beneficio dei risparmiatori. Alle 15 apriranno i convegni di Cnp Assicura e Bnp Paribas Asset Management. In Sala Sinopoli, Cnp Assicura, con il presidente Anasf Luigi Conte, affronterà l’impatto economico e sociale dell’allungamento della vita, considerando denatalità e necessità di strumenti di pianificazione a lungo termine. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Articoli correlati

L’intelligenza artificiale ora può prevedere se un bambino sordo imparerà a parlareUn algoritmo basato sul deep learning ha anticipato conl'oltre il 90% di precisione i progressi linguistici dei bambini dopo l'impianto cocleare.

Salute del cervello e intelligenza artificiale: 38 persone su 100 utilizzano strumenti di intelligenza artificiale ma 1 persona su 2 teme un aumento di ansia e stressIn occasione della Settimana del Cervello 2026 (16-22 marzo), dedicata al confronto tra le diverse dimensioni dell’intelligenza umana e artificiale,...

Una raccolta di contenuti su Intelligenza Artificiale

Temi più discussi: Nei call center migliaia di posti a rischio: così l'intelligenza artificiale spegne il lavoro; All’Università Europea di Roma torna FareTurismo: tre giorni tra lavoro, formazione e intelligenza artificiale; Turismo, lavoro e innovazione: all’Università Europea di Roma la 25ª edizione di FareTurismo tra intelligenza artificiale e nuove competenze; Sanità indietro nelle tecnologie.

Licenziati dall’intelligenza artificiale, chi rischia davvero il posto: il caso InvestCloud e lo studio AnthropicIl caso della società fintech veneziana riaccende il dibattito mentre le nuove assunzioni sono lo specchio dei primi effetti tangibili della nuova rivoluzione in arrivo ... today.it

Nei call center migliaia di posti a rischio: così l'intelligenza artificiale spegne il lavoroLa clausola sociale che tutela i dipendenti da trasferimenti forzati è messa in discussione da aziende come Accenture e Konecta che vogliono accorpare ... avvenire.it

Intelligenza Artificiale, giornali e l'economia del clic x.com

L’intelligenza artificiale può aiutarti davvero a trovare lavoro nel settore della Sicurezza Alimentare Negli ultimi anni l’intelligenza artificiale sta cambiando anche il modo in cui le persone cercano lavoro. Se usata correttamente, può diventare un vero alleato - facebook.com facebook