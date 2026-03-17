Oggi si celebra il 17 marzo, giorno di San Patrizio, l’apostolo d’Irlanda e figura religiosa del V secolo. È ricordato per aver ideato un metodo originale per spiegare la Trinità, utilizzando elementi della natura per comunicare il concetto. La scelta della semplicità ha avuto un ruolo centrale nel suo approccio, contribuendo alla conversione di un intero popolo irlandese.

Apostolo d’Irlanda e custode della fede: San Patrizio, il Vescovo che nel V secolo scelse la semplicità della natura per svelare il dogma della Trinità e convertire il cuore di un intero popolo. Il 17 marzo la Chiesa celebra la memoria liturgica di San Patrizio e l’Irlanda lo festeggia in modo molto sentito e particolare. La storia del Santo si snoda nel V secolo, quando visse ed evangelizzò l’isola. Nacque nella Britannia Romana intorno al 385. I suoi genitori erano cristiani e facevano parte della comunità romanizzata della provincia. Il padre siu chiamava Calpurnio ed era un diacono. Dopo un’infanzia e una pirma giovinezza trascorse serenamente, Patrizio a 16 anni fu fatto prigioniero insieme ad altri dai pirati che circolavano all’epoca in quelle zone. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Oggi 17 marzo, San Patrizio: ideò un modo geniale per spiegare la Trinità

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