Il club nerazzurro sta valutando di cedere Marcus Thuram, che potrebbe lasciare l’Inter alla fine della stagione. La terza annata del francese in Serie A si sta rivelando la più deludente, e la società sembra aver deciso di non proseguire con l’attaccante. La Juventus viene indicata come una possibile destinazione per Thuram, che potrebbe lasciare l’Inter a breve.

La terza stagione di Marcus Thuram in Serie A è la peggiore in assoluto e potrebbe essere anche l’ultima con la maglia dell’Inter. Il club nerazzurro è pronto infatti ad ascoltare offerte per l’attaccante francese, il cui contratto scade a giugno 2028. La cessione di Thuram, tuttavia, non si presenta affatto semplice: il 6 agosto prossimo compirà 29 anni, ha già un ingaggio importante (6 milioni netti) e, appunto, è reduce da un’annata deludente. Ma potremmo dire anche da un anno e mezzo. Di certo il Thuram attuale è un lontanissimo parente di quello ammirato nella stagione dello Scudetto della seconda stella. Per il figlio d’arte potrebbe davvero provarci la Juventus, ma è chiaro che l’Inter preferirebbe venderlo all’estero. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Offertona per Thuram: l’avventura con l’Inter sembra agli sgoccioli

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