occupazioni il liceo manzoni suona la decima

Dal inizio dell’anno scolastico a Milano, il liceo classico Manzoni è diventata la decima scuola occupata. La mobilitazione si è svolta il 22 settembre, con una protesta lampo in solidarietà alla Global Flotilla e contro il conflitto a Gaza, in adesione a uno sciopero nazionale. La decisione di occupare la scuola è stata presa nel contesto delle azioni di protesta degli studenti.

Decima scuola occupata dall’inizio dell’anno scolastico a Milano: tocca al liceo classico Manzoni, che pure aveva dato il “La“ il 22 settembre con una mobilitazione-lampo "per aderire allo sciopero nazionale, contro il genocidio a Gaza e in solidarietà alla Global Flotilla". Da lì è cominciata la staffetta che ha coinvolto il Berchet, lo scientifico Bottoni, l’istituto Cremona–Zappa, il liceo Agnesi, il Virgilio, il Caravaggio, il Parini e il Tenca. Il testimone torna ora al Manzoni che, ai temi comuni delle proteste - dalla corsa al riarmo alla repressione del dissenso - aggiunge il ricordo di “Dax“, militante del centro sociale Orso, ucciso il 16 marzo del 2003. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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