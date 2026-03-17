Durante il GTC 2026, il più grande evento di Nvidia, Jensen Huang, il CEO dell’azienda, ha annunciato l’obiettivo di raggiungere un trilione di dollari in ordini entro il 2027. L’azienda intende consolidare la sua posizione nel settore tecnologico e ampliare la propria presenza nei mercati globali. La presentazione ha attirato l’attenzione di clienti e analisti, che seguono con interesse le strategie di Nvidia.

Jensen Huang, CEO di Nvidia, in occasione del GTC 2026, il più grande evento dell’azienda, davanti a una platea gremita, ha alzato ancora una volta l’asticella sugli ordini attesi dai suoi attuali prodotti di punta, raddoppiando le stime dello scorso anno: tra le piattaforme Blackwell e Vera Rubin, Nvidia prevede 1 trilione di dollari di ordini cumulati entro il 2027. A wall Street, dopo un iniziale rialzo del 4,8%, le azioni Nvidia non sono riuscite a sfruttare lo sprint impresso dal Ceo ed hanno rapidamente ridimensionato i guadagni, conservando un più moderato rialzo dell’1,6% a 183,19 dollari in chiusura. Nvidia nella giusta posizione per sfruttare il boom. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Nvidia punta a 1 trilione di dollari di ordini entro il 2027

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