Nuovo assalto con esplosivo ad un bancomat di Catania Ma non c' era denaro

Nella notte, un tentativo di furto con esplosivo è stato effettuato contro un bancomat in via Dottor Consoli a Catania, ma l’attacco è fallito perché l’ATM non conteneva denaro. Nessuna persona è rimasta coinvolta e le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto. L’esplosivo non ha causato danni significativi all’edificio.

È fallito l’assalto con esplosivo compiuto la scorsa notte contro l’Atm dell’ufficio postale di via Dottor Consoli, a Catania. I malviventi sono riusciti ad aprire la cassaforte del Bancoposta, che però non conteneva denaro. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato per i rilievi e le indagini. Sull'episodio interviene Gabriele Urzì, dirigente nazionale della Fabi e responsabile salute e sicurezza Fabi Palermo: "Siamo davanti a un fenomeno che sta cambiando pelle - dichiara -. L’uso di esplosivi e mezzi pesanti in contesti urbani è un rischio enorme per lavoratori e cittadini. Non possiamo più considerare questi episodi come casi isolati: serve un salto di qualità nella prevenzione. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Nuovo assalto con esplosivo ad un bancomat di Catania. Ma non c'era denaro Articoli correlati Assalto con esplosivo al bancomat: notte di paura ad Aci San FilippoNella notte, un gruppo di banditi ha fatto saltare in aria il bancomat dell’ufficio postale di Aci San Filippo, frazione del comune di Aci Catena,... Leggi anche: Assalto con l'esplosivo al bancomat della Bpm Tutti gli aggiornamenti su Nuovo assalto Temi più discussi: Salento, nuovo assalto al bancomat: preso di mira lo sportello della Banca di Credito Cooperativo; Assalto con esplosivo al bancomat di Vallata; Assalto al bancomat: la marmotta fallisce e i ladri tornano sul posto per riprendere l’esplosivo; Fallito assalto al bancomat: banda in fuga senza bottino. Nuovo assalto con esplosivo ad un bancomat di Catania. Ma non c'era denaroÈ fallito l’assalto con esplosivo compiuto la scorsa notte contro l’Atm dell’ufficio postale di via Dottor Consoli, a Catania . I malviventi sono ... gazzettadelsud.it Assalto al bancomat a Catania: fanno esplodere Atm ma non trovano nullaRapina fallita nel capoluogo etneo. Fabi preoccupata per il ricorso sempre frequente ad esplosivi e mezzi pesanti da parte dei rapinatori ... rainews.it Preso d’assalto, fin dalle quattro di mattina, il Distretto sanitario di Palmanova: lunedì 16 marzo c’erano 50 persone pazientemente in fila ad attendere l’apertura, alle 8.30, dello sportello dedicato alle pratiche di iscrizione al nuovo medico di medicina generale - facebook.com facebook Nuovo assalto dell’Istituto Edith Stein alla “Schools’ Head of River Race” tinyurl.com/yj895cru #canottaggio #canottieri #rowing #FIC #FederCanottaggio x.com