Nuove accuse sono state rivolte al poliziotto Cinturrino, che secondo la Procura avrebbe pianificato l’omicidio di un pusher. Durante un controllo antidroga nel settembre del 2025, gli agenti del commissariato Mecenate sono intervenuti per un’operazione di routine, senza riferimenti ai Mansouri. La vicenda coinvolge quindi direttamente l’ufficiale e si snoda all’interno di un’attività di prevenzione e repressione dello spaccio.

"Qua comando io, non comandano i Mansouri". Settembre del 2025, controllo antidroga degli agenti del commissariato Mecenate. Stando alla richiesta di incidente probatorio inoltrata al gip dal procuratore Marcello Viola e dal pm Giovanni Tarzia, l’assistente capo Carmelo Cinturrino (in foto), il vice ispettore Luigi R. e l’agente Gaetano R. aggrediscono con spray urticante il ventisettenne P.A. per costringerlo "a rivelare i luoghi di imbosco di stupefacente e denaro di Abderrahim Mansouri". Vale a dire il pusher marocchino che il 26 gennaio verrà ucciso da Cinturrino alias "Luca" con un colpo di pistola alla testa esploso da una distanza di circa 30 metri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Nuove accuse contro il poliziotto Cinturrino. La Procura: "Premeditò l’omicidio del pusher"

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