Nuove accuse sono state rivolte all'agente Carmelo Cinturrino, che si trova al centro di un procedimento legale. Secondo le ricostruzioni, l'agente avrebbe premeditato l'omicidio di un uomo di nome Mansouri. L'indagine è ancora in corso e sono stati raccolti nuovi elementi che riguardano il ruolo dell'agente in questa vicenda. La vicenda coinvolge anche altri soggetti e aspetti giudiziari ancora da chiarire.

Non era una mela marcia in un cesto sano, il poliziotto Carmelo Cinturrino. L'indagine della Procura di Milano sull'uccisione da parte di Cinturrino dello spacciatore Abderrahim «Zack» Mansouri, la sera del 26 gennaio, porta a galla uno spaccato impressionante sui metodi con cui gli agenti del commissariato Mecenate realizzavano la loro battaglia alla droga nel «boschetto» di Rogoredo. Una battaglia a colpi di verbali falsi, di calunnie, di pestaggi e di torture, con i pusher e i clienti denudati e picchiati per fargli indicare gli imboschi della droga, vittime di pestaggi a pugni e martellate a Rogoredo o nei locali del commissariato. L'obiettivo non era solo il risultato a tutti i costi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Nuove accuse all'agente Cinturrino. "Premeditò l'omicidio di Mansouri"

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