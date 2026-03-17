Nuova Mazda CX-30 2026 | come sarà il nuovo modello?

La Mazda CX-30 del 2026 non è ancora stata presentata ufficialmente come un modello completamente rinnovato. Tuttavia, sono emerse alcune anticipazioni sul possibile sviluppo del veicolo, che manterrebbe molte caratteristiche del modello attuale. Al momento, non ci sono dettagli ufficiali su cambiamenti o novità specifiche. La casa automobilistica non ha ancora divulgato informazioni ufficiali sulla futura versione del SUV compatto.

La Mazda CX-30 del 2026 non è ancora stata presentata ufficialmente con un nuovo modello completamente diverso. Le informazioni disponibili indicano un aggiornamento evolutivo dell’attuale generazione (non un redesign totale). Ecco cosa è probabile aspettarsi. Alcune novità sul modello potrebbero giungere già entro i prossimi mesi. Design esterno. Mazda dovrebbe evolvere il design “Kodo”, con linee più pulite e moderne.. Alcuni bozzetti trapelati mostrano un frontale più affilato e un profilo del tetto simile a un mix tra CX-30 attuale e modelli come MX-30.. Fari posteriori e dettagli potrebbero essere più sottili e sportivi.. In generale: stile simile all’attuale, ma più raffinato. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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