La Mazda ha annunciato che nel 2026 lancerà una versione aggiornata della CX-30, un SUV compatto molto popolare. Al momento, non ci sono dettagli ufficiali sulla nuova versione, né si sa se si tratterà di un modello completamente rivisto o di un aggiornamento estetico e tecnologico. La presentazione ufficiale è prevista per i prossimi mesi.

La Mazda CX-30 del 2026 non è ancora stata presentata ufficialmente con un nuovo modello completamente diverso. Le informazioni disponibili indicano un aggiornamento evolutivo dell’attuale generazione (non un redesign totale). Alcune novità sul modello potrebbero giungere già entro i prossimi mesi. Design esterno. Mazda dovrebbe evolvere il design “Kodo”, con linee più pulite e moderne.. Alcuni bozzetti trapelati mostrano un frontale più affilato e un profilo del tetto simile a un mix tra CX-30 attuale e modelli come MX-30.. Fari posteriori e dettagli potrebbero essere più sottili e sportivi.. In generale: stile simile all’attuale, ma più raffinato. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova Mazda CX-30 2026: arriva il SUV tutto nuovo?

Articoli correlati

Nuova Mazda CX-30 2026: come sarà il nuovo modello?La Mazda CX-30 del 2026 non è ancora stata presentata ufficialmente con un nuovo modello completamente diverso.

Mazda CX-5 2026, la prova: quando il Suv è tutto agilità ed equilibrioQui non c’è nulla del coraggio tecnico visto con il motore rotativo Wankel o con la spider ultraleggera MX-5, ormai da oltre 37 anni capace di...

New 2026 Mazda CX-30 - Sport Luxury SUV Review

Una raccolta di contenuti su Nuova Mazda

Temi più discussi: Vendo Mazda CX-30 2.5 m-hybrid Nagisa 2wd 140cv 6at nuova a Firenze (codice 15499566); Nuova Mazda CX-5, com’è fatta e come la terza generazione; Gamma Mazda 2026: prezzi e sconti con gli incentivi Spring Days; Mazda CX-5 2026, la prova: quando il Suv è tutto agilità ed equilibrio.

Nuova Mazda CX-30 2026: come sarà il nuovo modello?La Mazda CX-30 del 2026 non è ancora stata presentata ufficialmente con un nuovo modello completamente diverso. Le informazioni disponibili indicano un aggiornamento evolutivo dell’attuale generazione ... ilgiornaledigitale.it

Nuova Mazda CX-5: più spazio, più coppia, più Jinba IttaiLa terza generazione del Suv giapponese si evolve nelle dimensioni, nella tecnologia e nella dinamica: ecco come va su strada ... auto.it

Può un SUV essere allo stesso tempo pragmatico, tecnologico ed emozionante da guidare Claudio Di Benedetto, Marketing & PR Director di Mazda Italia, ci racconta come cambia la nuova CX-5. Ecco le novità principali: Più grande, moderna e versatile p - facebook.com facebook

Nuova Mazda CX-5, in Italia con un'offerta di lancio davvero interessante x.com