Nuova direzione artistica del Teatro Trianon 89 richieste anche dall'estero Contratto da 90mila euro

Il Teatro Trianon ha annunciato una nuova direzione artistica e ha ricevuto 89 richieste di candidatura, provenienti sia da tutta Italia che dall'estero. Tra le proposte ricevute, alcune sono arrivate dall'estero. La gestione del teatro ha deciso di prorogare la selezione, mentre i rappresentanti dell’istituzione hanno confermato un contratto da 90mila euro.

Arrivate proposte da tutt'Italia, anche dall'estero. Fico e Cutaia: "Abbiamo fatto bene a prorogare la durata della presentazione delle domande". 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Teatro Trianon Viviani, presentate 89 candidature per la direzione artisticaTempo di lettura: 2 minutiSi è chiuso alla mezzanotte di ieri il termine per la presentazione delle candidature all’avviso pubblico per la selezione... La storica Merceria Grassi a Milano: “Clienti anche dall’estero, spendono migliaia di euro in bottoni”La Merceria Grassi a Milano è aperta da 80 anni e si trova in via Piero della Francesca. Una raccolta di contenuti su Teatro Trianon Temi più discussi: Marisa Laurito, l'addio al Trianon tra lacrime e applausi: vi lascio un grande teatro, carica di orgoglio e passione; Laurito lascia il Trianon dopo sei anni di rilancio; Il Teatro Trianon Viviani e le sue stanze segrete; Marisa Laurito non trattiene le lacrime mentre saluta il teatro Trianon Viviani. Trianon Viviani, 89 candidature per la direzione artistica: chiusa la selezioneL’avviso, presentato il 27 gennaio 2026 a Palazzo Santa Lucia dal presidente della Regione Campania Roberto Fico e dall’assessore alla Cultura Ninni Cutaia, mira a individuare una figura professionale ... it.blastingnews.com Napoli, teatro Trianon Viviani: 89 candidature per la direzione artisticaLa scelta verrà effettuata anche sulla base dell'analisi dei progetti, presentati da ciascun candidato ... msn.com Napoli. Chiuso il bando per la selezione del nuovo direttore artistico del Teatro Trianon Viviani, sono pervenute 89 candidature. La scelta verrà effettuata sulla base dei progetti presentati dai candidati, che delineano l’indirizzo artistico e la pianificazione degli - facebook.com facebook