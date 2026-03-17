Nuova Audi A2 e-tron 2026 | quando arriva la piccola elettrica?

Audi ha confermato l’arrivo della nuova A2 e-tron, un modello compatto totalmente elettrico previsto per il 2026. La vettura sostituirà sia la A1 che la Q2, offrendo una versione elettrica di dimensioni ridotte. La presentazione ufficiale è stata annunciata dall’azienda, che ha comunicato anche le tempistiche di lancio.

Audi ha annunciato ufficialmente l’arrivo della A2 e-tron, una nuova elettrica compatta che andrà a sostituire la A1 e la Q2. Ecco cosa si sa finora e quando dovrebbe arrivare nelle concessionarie. Design e carrozzeria. stile ispirato alla storica Audi A2: profilo “a uovo”, coda alta con spoiler. elementi moderni: fari sdoppiati, firma LED continua. look a metà tra hatchback e piccolo SUV urbano. lunghezza stimata: 4,1–4,3 m (segmento BC premium). andrà a sostituire indirettamente sia la A1 che la Q2. posizionamento sotto la Q4 e-tron nella gamma Audi. Piattaforma e tecnica. piattaforma MEB+ (VW ID.3 evoluta). batterie più economiche LFP nelle versioni base. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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